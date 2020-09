Contro lo sgombero della fantasia, salviamo Frigolandia (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sono luoghi che sono tanto della memoria quanto della vita reale, della vita quotidiana. Luoghi in cui l’arte esiste non per essere ammirata e contemplata astrattamente ma per essere usata, impugnata, scagliata Contro le consuetudini.Musei abitati, zone in cui i segni si sono accumulati per essere condivisi con gli altri, laboratori di esperienze messe a disposizione di chi vuole servirsene. Frigolandia è uno di questi posti.Dal 2005 a Giano dell’Umbria si è insediata una colorata comunità legata ad una ormai storica rivista, “Frigidaire”.Frigolandia, detta anche Città Immaginaria dell’Arte Maivista, poco a poco è cresciuta divenendo un polo di attrazione per giovani matite del fumetto italiano, per nuove penne ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sono luoghi che sono tantomemoria quantovita reale,vita quotidiana. Luoghi in cui l’arte esiste non per essere ammirata e contemplata astrattamente ma per essere usata, impugnata, scagliatale consuetudini.Musei abitati, zone in cui i segni si sono accumulati per essere condivisi con gli altri, laboratori di esperienze messe a disposizione di chi vuole servirsene.è uno di questi posti.Dal 2005 a Giano dell’Umbria si è insediata una colorata comunità legata ad una ormai storica rivista, “Frigidaire”., detta anche Città Immaginaria dell’Arte Maivista, poco a poco è cresciuta divenendo un polo di attrazione per giovani matite del fumetto italiano, per nuove penne ...

Ci sono luoghi che sono tanto della memoria quanto della vita reale, della vita quotidiana. Luoghi in cui l’arte esiste non per essere ammirata e contemplata astrattamente ma per essere usata, impugna ...

Sgombero Movicentro e responsabilità dei volontari, Radicali dal questore di Cuneo: "Un chiarimento positivo, chiediamo solo toni meno aggressivi"

Così Filippo Blengino, segretario dei Radicali. Soddisfatto anche il questore Ricifari: "Ho chiarito le ragioni normative e tecniche dell’operato delle forze di polizia". La rete Minerali Clandestini ...

