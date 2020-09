Contratto nazionale Metalmeccanica di Cifa e Confsal | Una risposta al blocco dei rinnovi

(Di lunedì 14 settembre 2020) Svolta nell'ambito della contrattazione collettiva: firmato il nuovo CcnlPMI di. Mentre il rinnovo dei contratti metalmeccanici leader langue da mesi e il confronto tra le parti, pur ripreso, incontra continue difficoltà, l'associazione datorialee la confederazione sindacale, sulla base dell'Accordo Interconfederale del 28 ottobre scorso, ha siglato un accordo estremamente innovativo.introducono infatti la classificazione del personale per competenze, piuttosto che per mansioni. Il nuovo modello classificatorio favorisce i processi di selezione e consente alle aziende un più puntuale inquadramento del lavoratore sulla base delle competenze possedute, permettendo al contempo di pianificare ...

Confindustria : Non vogliamo bloccare i rinnovi dei contratti o smantellare il contratto nazionale. Al contrario. Per dargli più fo… - filca_lazionord : RT @cislmarche: CCNL #Legno e arredo industria @FilcaCislMarche incontra a #Fano i delegati e Rsu delle maggiori aziende regionali del sett… - santinobarbera : RT @cislmarche: CCNL #Legno e arredo industria @FilcaCislMarche incontra a #Fano i delegati e Rsu delle maggiori aziende regionali del sett… - iscosmarche : RT @cislmarche: CCNL #Legno e arredo industria @FilcaCislMarche incontra a #Fano i delegati e Rsu delle maggiori az… - FilcaCisl : RT @cislmarche: CCNL #Legno e arredo industria @FilcaCislMarche incontra a #Fano i delegati e Rsu delle maggiori aziende regionali del sett… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto nazionale

In Toscana il 46,5% dei cittadini maggiorenni ha un rapporto di finanziamento in corso. L’accentuazione maggiore si registra a Livorno, con il 52,1% (al 1° posto assoluto in Italia), davanti a Massa C ...Quasi la metà dei sardi ha delle rate da pagare. I numeri arrivano dallo studio semestrale di Mister Credit che tira le somme della prima metà del 2020 nel settore creditizio. Dall'analisi del gruppo ...