Conferenza stampa Bonaventura: «La Fiorentina è la squadra ideale per me» (Di lunedì 14 settembre 2020) Conferenza stampa Bonaventura: le parole del neo acquisto della Fiorentina che si è presentato ai giornalisti e tifosi Jack Bonaventura ha parlato in Conferenza stampa presentandosi ai giornalisti e a tutti i tifosi della Fiorentina. Le sue parole riportate da TMW. TRASFERIMENTO – «Non mi aspettavo niente di particolare. Sapevo che questo sarebbe stato un mercato difficile, le squadre non si sono mosse tanto dopo il lockdown. Avevo qualche richiesta, ho preso tempo per pensare al mio futuro, poi mentre ero in Nazionale mi ha chiamato la Fiorentina e ho detto subito di sì perché è una grande squadra e la piazza ideale». Fiorentina – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020): le parole del neo acquisto dellache si è presentato ai giornalisti e tifosi Jackha parlato inpresentandosi ai giornalisti e a tutti i tifosi della. Le sue parole riportate da TMW. TRASFERIMENTO – «Non mi aspettavo niente di particolare. Sapevo che questo sarebbe stato un mercato difficile, le squadre non si sono mosse tanto dopo il lockdown. Avevo qualche richiesta, ho preso tempo per pensare al mio futuro, poi mentre ero in Nazionale mi ha chiamato lae ho detto subito di sì perché è una grandee la piazza».– ...

