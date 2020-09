(Di lunedì 14 settembre 2020) Donalda fregarsene del Covid che sta falcidiando gli Stati Uniti: in Nevada il presidenteha tenuto uno in una sala chiusa, attirandosi le critiche delle autorità locali che ...

globalistIT : Con 195mila morti, Trump torna a fare comizi al chiuso e senza mascherina - MIRKOCCHI : #Trump farà pagare poco le medicine. Dopo aver contribuito, con scelleratezza, a far morire 195mila persone. -

Ultime Notizie dalla rete : Con 195mila

Globalist.it

E’ stato pubblicato sul sito internet istituzionale l’avviso di asta pubblica sulla vendita di 9 automobili di proprietà del Comune di Sassuolo. Si tratta di una Fiat Croma (con 200mila chilometri imm ...Terminati i lavori all’asilo "Grillo parante" di via Rossa a Capannori, tutto pronto per il suono della prima campanella. Migliorato il sistema antincendio. Gli interventi, per un investimento comunal ...