Comune Roma | per referendum abilitato trasporto elettori diversamente abili

(Di lunedì 14 settembre 2020)– L’Amministrazione diCapitale ha istituito in occasione delle consultazione referendaria in oggetto, un servizio di, dalle abitazioni ai seggi, per gliai sensi dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al fine di un ordinato svolgimento del servizio, gli interessati dovranno telefonare ai numeri 06/67692540 – 06/67692541 del Comando della Polizia diCapitale, da lunedi’ 14 settembre a sabato 19 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, nella giornata di domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedi’ 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00, rappresentando la volonta’ di fruire di detto servizio e ...