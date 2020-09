Commercialisti Lega, il pm parla di infltrazioni profonde nella politica (Di lunedì 14 settembre 2020) Va avanti ed ha nuovi risvolti la complessa indagine da parte dei magistrati sui Commercialisti della Lega arrestati e posti agli arresti domiciliari quattro persone per la compravendita di un capannone alla Lombardia Film Commission, dopo che è emerso una gestione dei prezzi “gonfiati”. Indagine L’indagine da parte della magistratura ha ricostruito una faccenda più intricata e decisamente radicata anche con altri affari e che trova colLegamento anche nella politica ai “piani alti”: sono stati ricontrati Legami con l’indagine di Genova per riciclaggio, e nell’ultimo corposo fascicolo costituito dai pm emerge che in particolar modo i Commercialisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni abbiano avuto contatti ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Va avanti ed ha nuovi risvolti la complessa indagine da parte dei magistrati suidellaarrestati e posti agli arresti domiciliari quattro persone per la compravendita di un capannone alla Lombardia Film Commission, dopo che è emerso una gestione dei prezzi “gonfiati”. Indagine L’indagine da parte della magistratura ha ricostruito una faccenda più intricata e decisamente radicata anche con altri affari e che trova colmento ancheai “piani alti”: sono stati ricontratimi con l’indagine di Genova per riciclaggio, e nell’ultimo corposo fascicolo costituito dai pm emerge che in particolar modo iAlberto Di Rubba e Andrea Manzoni abbiano avuto contatti ...

