Come è andato il primo giorno di scuola. A Genova bambini senza banchi, a Massa Carrara classe in quarantena. Mancano insegnanti di sostegno

Il primo giorno di scuola è ormai alle spalle. A Massa classe in quarantena. Diversi studenti a casa per mancanza di personale. ROMA – Il primo giorno di scuola è ormai alle spalle e i problemi non sono mancati. Come prevedibile. Alcuni istituti hanno dovuto rimandare la riapertura, mentre a Genova si registra il caso di una classe che ha affrontato il primo giorno di scuola senza banchi, con i ragazzi costretti a scrivere in ginocchio poggiandosi sulle sedie. Le criticità erano state messe in conto dal governo e rappresentano l'altra faccia della medaglia di ...

Laziomania: Stiamo andando lenti, occhio al muso lungo di Inzaghi

Faccio ogni mattina una rapida rassegna di quello che si dice sul mondo Lazio: è un'abitudine che ho dai tempi in cui facevo ufficio stampa nella medesima, non ...

