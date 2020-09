Coca Cola, arriva da Marcianise la bottiglia con il 50% di plastica riciclata (il massimo consentito in Italia) (Di lunedì 14 settembre 2020) Coca-Cola HBC Italia, il principale imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company nel Paese, produrrà le nuove bottiglie realizzate con il 50% di plastica riciclata (r-PET) nella fabbrica di Marcianise, “confermando – si legge in una nota diffusa dal gruppo – il proprio impegno verso l’economia cirColare: oltre ad essere già al 100% riciclabili, negli ultimi dieci anni bottiglie e lattine hanno visto ridursi la quantità di plastica, vetro e alluminio rispettivamente del 20%, 25% e 15%. La speranza è che il Governo o il Parlamento rimuovano il limite di utilizzo massimo del 50%, presente solo nel nostro Paese”. La ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020)HBC, il principale imtore delle bevande a marchio TheCompany nel Paese, produrrà le nuove bottiglie realizzate con il 50% di(r-PET) nella fabbrica di, “confermando – si legge in una nota diffusa dal gruppo – il proprio impegno verso l’economia cirre: oltre ad essere già al 100% riciclabili, negli ultimi dieci anni bottiglie e lattine hanno visto ridursi la quantità di, vetro e alluminio rispettivamente del 20%, 25% e 15%. La speranza è che il Governo o il Parlamento rimuovano il limite di utilizzodel 50%, presente solo nel nostro Paese”. La ...

