Ciro su Maria Paola: «La sua famiglia ripeteva che l’avevo infettata, minacce anche a mia madre» (Di lunedì 14 settembre 2020) Il post su Instagram, poi l’intervista al Corriere della Sera. Per Ciro, ancora oggi, esiste solo Maria Paola Gaglione, la ragazza di 22 anni che è stata costretta a finire fuori strada dal fratello che non accettava la loro relazione. La giovane è morta, mentre Ciro è sul letto di un ospedale per riprendersi dalle ferite che il fratello della sua compagna gli ha causato aggredendolo dopo l’incidente. Ciro su Maria Paola ha rilasciato toccanti dichiarazioni. LEGGI anche > Per il Tg1, il ragazzo di Maria Paola Gaglione si chiama Cira Ciro su Maria Paola ha spiegato la loro storia d’amore che durava da tre anni «Vivevamo ad ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il post su Instagram, poi l’intervista al Corriere della Sera. Per, ancora oggi, esiste soloGaglione, la ragazza di 22 anni che è stata costretta a finire fuori strada dal fratello che non accettava la loro relazione. La giovane è morta, mentreè sul letto di un ospedale per riprendersi dalle ferite che il fratello della sua compagna gli ha causato aggredendolo dopo l’incidente.suha rilasciato toccanti dichiarazioni. LEGGI> Per il Tg1, il ragazzo diGaglione si chiama Cirasuha spiegato la loro storia d’amore che durava da tre anni «Vivevamo ad ...

Caivano. Domenica. A mezzogiorno. Sole feroce e caldo: l'orrido cemento degli isolati del Parco Verde amplifica a dismisura il calore anche nelle rade chiazze di verde di alberi superstiti. Le piazze ...

Ciro Migliore affida a un post Instagram il suo dolore per la morte di Maria Paola: “Amore mio, oggi sono esattamente 3 anni di noi, 3 anni. A prenderci e lasciarsi in continuazione, avevo la mia vita ...

