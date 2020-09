Ciro, il fidanzato di Paola: “L’amavo ma i suoi familiari dicevano: meglio morta che con uno così” (Di lunedì 14 settembre 2020) È distrutto dal dolore Ciro, il fidanzato di Maria Paola Gaglione, la 22enne inseguita e speronata dal fratello perché aveva una relazione con un ragazzo trans, e morta dopo essere caduta dallo scooter a bordo del quale viaggiava. “Stavamo insieme da tre anni ma la famiglia di Maria Paola non voleva. dicevano che eravamo due donne. Io però non sono una donna. Per loro invece sì. Addirittura, li ho sentiti dire che avrebbero preferito che la figlia morisse, piuttosto che stare con uno come me. Un masculillo”, racconta Ciro. Ora il ragazzo si trova nel cortile della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Ha il braccio ingessato, un livido sotto gli occhi: porta sul corpo i segni dell’incidente e del pestaggio subito dal fratello ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) È distrutto dal dolore, ildi MariaGaglione, la 22enne inseguita e speronata dal fratello perché aveva una relazione con un ragazzo trans, edopo essere caduta dallo scooter a bordo del quale viaggiava. “Stavamo insieme da tre anni ma la famiglia di Marianon voleva.che eravamo due donne. Io però non sono una donna. Per loro invece sì. Addirittura, li ho sentiti dire che avrebbero preferito che la figlia morisse, piuttosto che stare con uno come me. Un masculillo”, racconta. Ora il ragazzo si trova nel cortile della clinica Villa dei Fiori di Acerra. Ha il braccio ingessato, un livido sotto gli occhi: porta sul corpo i segni dell’incidente e del pestaggio subito dal fratello ...

isabellabella29 : RT @liamvoice_: la cosa triste è che per la mamma della ragazza, il figlio è innocente e la figlia era solo 'infetta'. Per non parlare dell… - mmmiichele : RT @liamvoice_: la cosa triste è che per la mamma della ragazza, il figlio è innocente e la figlia era solo 'infetta'. Per non parlare dell… - liamvoice_ : la cosa triste è che per la mamma della ragazza, il figlio è innocente e la figlia era solo 'infetta'. Per non parl… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Il fratello mi è corso dietro, mi voleva ammazzare'. E il gip convalida l'arresto - denlegalloli : RT @HuffPostItalia: 'Il fratello mi è corso dietro, mi voleva ammazzare'. E il gip convalida l'arresto -