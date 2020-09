Ciro | il compagno di Maria Paola | Ci amavamo La sua famiglia ci ha sempre ostacolati

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Non vedo futuro, non vedo niente. Vorrei essere morto io e non lei.era la donna della mia vita, e non sto esagerando. Era una cosa che durava da tre anni, non da tre mesi. Noi veramente ci”.ha il braccio sinistro bloccato da un tutore, è pieno di lividi e ha un occhio nero: porta sul corpo i segni dell’incidente e del pestaggio subito dal fratello della sua fidanzata,, morta dopo essere stata speronata in motorino. I due si sono conosciuti tre anni fa a Caivano e si sono innamorati. Da un mese erano andati a vivere insieme ad Acerra.Si legge sul Corriere della sera:“Volevamo allontanarci dalla sua. Loro ci hanno. Non volevano che ...

“Non vedo futuro, non vedo niente. Vorrei essere morto io e non lei. Maria Paola era la donna della mia vita, e non sto esagerando. Era una cosa che durava da tre anni, non da tre mesi. Noi veramente ...Accanto a Ciro, in ospedale per le percosse subite c’è la mamma ma il suo dolore resta forte per aver perso l’amore della sua vita, Maria Paola, per un pregiudizio. Per i genitori è stato un incidente ...