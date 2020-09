Ciro e Maria Pia erano infette | nella normalità di Parco Verde

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 14 settembre 2020) Di recente è passato agli orrori di cronaca l’omicidio diPia Gaglione (22 anni). Era in scooter con il suo fidanzatoMigliore (20 anni) quando il fratello diPia li ha inseguiti con il SUV e speronati. Entrambi sono finiti fuori strada:Pia ha colpito con la gola un tubo dell’impianto d’irrigazione,è finito in un cespuglio di rovi. Il fratello ha fermato il SUV ed è corso ad accanirsi su, massacrandolo di calci e pugni mentre quello tentava di attirare l’attenzione suPia, morta o moribonda. Quando arrivano i Carabinieri lo portano in carcere e lì spiega il movente: «Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a ...