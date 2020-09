Cina | FAW Group lancia il primo camion a guida autonoma

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dallaarriva il. A produrlo la First Automotive Works (FAW), il più grande produttore di automobili della. La First Automotive Works (FAW), il più… L'articolo proviene da .

ANSA_Motori : Cina, FAW Group aumenta le vendite ad agosto #ANSAmotori -

Ultime Notizie dalla rete : Cina FAW

Inews24

ROMA - La First Automotive Works Jiefang Co. Ltd (FAW Jiefang), il costruttore automobilistico cinese di proprietà statale, ha lanciato sul mercato un nuovo autocarro a guida autonoma: il J7. Secondo ...(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 14 SET - La First Automotive Works Jiefang Co. Ltd (FAW Jiefang), il costruttore automobilistico cinese di proprietà statale, ha lanciato sul mercato un nuovo autocarro a guid ...