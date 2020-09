Ciclista investito dall’ambulanza, l’incredibile incidente al Tour de France: il video (Di lunedì 14 settembre 2020) Un’ambulanza che sfreccia accanto ai corridori, suonando il clacson, ma che finisce con lo speronare un Ciclista. La vittima dell’incredibile incidente, avvenuto durante la quindicesima tappa del Tour de France con l’arrivo sul Grand Colombier, è il forte atleta lussemburghese Bob Jungels. Jungels, come si vede nel video, è finito a terra dopo il contatto con il mezzo tra lo stupore degli spettatori e degli altri ciclisti in gara. La tappa è andata alla rivelazione di questa Grande Boucle, il giovane sloveno Tadej Pogacar (al suo secondo successo) che in volata ha regolato la maglia gialla, il connazionale Primoz Roglic. In crisi nera il vincitore della scorsa edizione, Egan Bernal, insieme a Nairo Quintana, praticamente usciti dai giochi per un piazzamento sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Un’ambulanza che sfreccia accanto ai corridori, suonando il clacson, ma che finisce con lo speronare un. La vittima dell’incredibile, avvenuto durante la quindicesima tappa deldecon l’arrivo sul Grand Colombier, è il forte atleta lussemburghese Bob Jungels. Jungels, come si vede nel, è finito a terra dopo il contatto con il mezzo tra lo stupore degli spettatori e degli altri ciclisti in gara. La tappa è andata alla rivelazione di questa Grande Boucle, il giovane sloveno Tadej Pogacar (al suo secondo successo) che in volata ha regolato la maglia gialla, il connazionale Primoz Roglic. In crisi nera il vincitore della scorsa edizione, Egan Bernal, insieme a Nairo Quintana, praticamente usciti dai giochi per un piazzamento sul ...

