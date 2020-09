Choc alla Magliana: anziana travolta da un’auto, gravi le sue condizioni (Di lunedì 14 settembre 2020) Grave incidente ieri poco prima dell’ora di cena a Roma, alla Magliana. Stando a quanto ricostruito un’anziana è stata investita mentre attraversava la strada all’altezza del civico 232 di Via della Magliana. Incidente in Via della Magliana, grave una 80enne La donna, a seguito del tremendo impattato con una Fiat 600, è stata trasportata in ospedale in grave condizioni. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 19.00. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (gruppo XI Marconi). Choc alla Magliana: anziana travolta da un’auto, gravi le sue condizioni su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Grave incidente ieri poco prima dell’ora di cena a Roma,. Stando a quanto ricostruito un’è stata investita mentre attraversava la strada all’altezza del civico 232 di Via della. Incidente in Via della, grave una 80enne La donna, a seguito del tremendo impattato con una Fiat 600, è stata trasportata in ospedale in grave. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 19.00. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (gruppo XI Marconi).da un’auto,le suesu Il Corriere ...

