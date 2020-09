Chiellini: “Pronti per la nuova stagione. Su Suarez ne ha parlato già Pirlo” (Di lunedì 14 settembre 2020) Attraverso i microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini ha parlato della nuova stagione e della possibilità di vedere Suarez in bianconero: “La nuova stagione sarà strana e difficile perché abbiamo vissuto un’estate pazza, ma non vediamo l’ora di ripartire – ha detto il difensore -. Personalmente l’ultimo anno è stato difficile, era la prima volta che mi capitava un infortunio grave”. Sul pistolero: “Non commento. Ne ha parlato ieri Pirlo ed è stato ben chiaro lui”. Foto: Twitter personale L'articolo Chiellini: “Pronti per la nuova stagione. Su Suarez ne ha parlato già ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Attraverso i microfoni di Sky Sport, Giorgiohadellae della possibilità di vederein bianconero: “Lasarà strana e difficile perché abbiamo vissuto un’estate pazza, ma non vediamo l’ora di ripartire – ha detto il difensore -. Personalmente l’ultimo anno è stato difficile, era la prima volta che mi capitava un infortunio grave”. Sul pistolero: “Non commento. Ne haieri Pirlo ed è stato ben chiaro lui”. Foto: Twitter personale L'articolo: “Pronti per la. Sune hagià ...

