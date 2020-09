Chiara Ferragni riceve il Leone D'Oro per "l'impegno civico dimostrato per l'Italia" (Di lunedì 14 settembre 2020) Chiara Ferragni, a Venezia per una visita di tre giorni in laguna, ha ricevuto oggi il Leone d’Oro dal sindaco Luigi Brugnaro. Il premio speciale della festa di San Marco, doveva essere consegnato a Ferragni lo scorso 25 aprile, ma la festa era stata poi annullata a causa del Covid ed è stato quindi assegnato oggi nella smart control room, con la seguente motivazione: “per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione Italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale”.Ferragni dal canto suo, si è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020), a Venezia per una visita di tre giorni in laguna, ha ricevuto oggi ild’Oro dal sindaco Luigi Brugnaro. Il premio speciale della festa di San Marco, doveva essere consegnato alo scorso 25 aprile, ma la festa era stata poi annullata a causa del Covid ed è stato quindi assegnato oggi nella smart control room, con la seguente motivazione: “per l’per l’in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizionena sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale”.dal canto suo, si è ...

