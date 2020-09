Chiara Ferragni a Venezia, il sindaco le consegna il Leone D’Oro per “l’impegno civico dimostrato per l’Italia” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il primo cittadino: «In questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l'arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale» Leggi su lastampa (Di lunedì 14 settembre 2020) Il primo cittadino: «In questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l'arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto la città dicome tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale»

HuffPostItalia : Chiara Ferragni riceve il Leone D'Oro per 'l'impegno civico dimostrato per l'Italia' - Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - Arimyfav1 : RT @micheletgod: raga sto piangendo per quel “Ferragni means iron spiders” ma che trip ti sei fatta chiara stai come sapo bully https://t.c… - antibondorbital : RT @micheletgod: raga sto piangendo per quel “Ferragni means iron spiders” ma che trip ti sei fatta chiara stai come sapo bully https://t.c… -