Chi è Sofia di Svezia? Ecco la Meghan Markle svedese [FOTO] (Di lunedì 14 settembre 2020) A gennaio 2020 si è aperta una delle fasi più critiche per la corona inglese: Harry e Meghan hanno deciso di abbandonare la vita di corte. Il passato della Duchessa di Sussex non ha reso possibile che lei si abituasse alla nuova vita reale, fatta di privilegi ma anche di altrettante rinunce, e così in accordo con il marito hanno deciso di trasferirsi oltreoceano e di sostenersi autonomamente. Eppure, c’è qualcun’altro che al contrario di Meghan Markle può dire di avercela fatta: stiamo parlando della Principessa Sofia di Svezia. Sofia di Svezia, la Principessa che ‘ce l’ha fatta’ al contrario di Meghan Markle Ha sposato il Principe Carlo Filippo, quarto in linea di ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) A gennaio 2020 si è aperta una delle fasi più critiche per la corona inglese: Harry ehanno deciso di abbandonare la vita di corte. Il passato della Duchessa di Sussex non ha reso possibile che lei si abituasse alla nuova vita reale, fatta di privilegi ma anche di altrettante rinunce, e così in accordo con il marito hanno deciso di trasferirsi oltreoceano e di sostenersi autonomamente. Eppure, c’è qualcun’altro che al contrario dipuò dire di avercela fatta: stiamo parlando della Principessadidi, la Principessa che ‘ce l’ha fatta’ al contrario diHa sposato il Principe Carlo Filippo, quarto in linea di ...

Marco Costantini è il marito di Matilde Brandi, ballerina e co-conduttrice nota per aver preso parte a Torno Sabato al fianco di Giorgio Panariello e Telefaidate del Bagaglino su Canale 5. Nel 2020 è ...

Matilde Brandi è nata a Roma il 27 febbraio 1969 da mamma, Giuseppina e da papà Pietro. Ha due fratelli, Massimo e Mauro. Dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano, è legata al commerciali ...

