Chi è Nicole Moscariello, seconda moglie di Andrea Roncato e madre di Giulia Elettra Gorietti (Di lunedì 14 settembre 2020) Andrea Roncato è da sempre considerato un latin lover. All'attore bolognese classe '47 viene attribuita – Wikipedia dixit – una breve relazione con Moana Pozzi, conosciuta sul set de I pompieri. Nel 1997 ha quindi sposato la showgirl Stefania Orlando: un matrimonio durato due anni e terminato a causa della sua vita sregolata. Dal 2010 Andrea Roncato ha una relazione con Nicole Moscariello, sposata il 22 ottobre 2017 a Bracciano. Nicole Moscariello è la madre dell'attrice romana classe '88 Giulia Elettra Gorietti (nota per aver recitato in svariati film "generazionali" di successo, come 'Tre metri sopra il ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Nicole Nicole e lo scatto "proibito": cellulite e smagliature in mostra su Instagram Foto Il Gazzettino Nicole e lo scatto "proibito": cellulite e smagliature in mostra su Instagram Foto

Cellulite e smagliature in primo piano e la foto raggiunge quasi un milione di visualizzazioni in pochi giorni. Così l'influencer padovana Nicole Pallado, 24 anni, cavalca l'onda del body positive fac ...

abiti da sposa 2021

Anche per il prossimo anno è molto di moda per chi si sposa l’abito a sirena. Un abito classico dall’immaginario bridal, una sposa che lo indossa vuole essere sì romantica, ma anche sensuale, affusola ...

