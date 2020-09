Chelsea, Lampard risponde a Klopp: “Abbiamo speso molto nel mercato? E loro con Alisson, Van Dijk e Salah?” (Di lunedì 14 settembre 2020) "Non possiamo avere l'attitudine dei club che hanno alle spalle oligarchi. Non possiamo fare come il Chelsea". Erano state queste, in sintesi, le parole di Jurgen Klopp in riferimento al mercato spaziale dei blues in questa sessione. E in effetti l'arrivo in contemporanea di giocatori come Ziyech, Werner e Havertz, senza contare Thiago Silva e Chilwell ha senza dubbio sorpreso visto il momento economicamente particolare del mondo del calcio ed in generale dell'intero globo. Ma come riportano i tabloid inglesi, a difendere l'operato del proprio club è stato Frank Lampard che in vista dell'esordio in Premier League di oggi ha voluto rispondere, a modo suo, al mister del Liverpool.Lampard: risposta a Kloppcaption id="attachment 998851" align="alignnone" width="526" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020) "Non possiamo avere l'attitudine dei club che hanno alle spalle oligarchi. Non possiamo fare come il". Erano state queste, in sintesi, le parole di Jurgenin riferimento alspaziale dei blues in questa sessione. E in effetti l'arrivo in contemporanea di giocatori come Ziyech, Werner e Havertz, senza contare Thiago Silva e Chilwell ha senza dubbio sorpreso visto il momento economicamente particolare del mondo del calcio ed in generale dell'intero globo. Ma come riportano i tabloid inglesi, a difendere l'operato del proprio club è stato Frankche in vista dell'esordio in Premier League di oggi ha volutore, a modo suo, al mister del Liverpool.: risposta acaption id="attachment 998851" align="alignnone" width="526" ...

La Premier League lunedì 14 settembre scende in campo per completare la prima giornata. Ecco i nostri pronostici. Sono solamente due le partite in programma, posticipi del primo turno dove non sono sc ...

Ora il Chelsea non può più nascondersi

«Negli ultimi 20 anni al Chelsea abbiamo visto giocare campioni come Hazard, Diego Costa, Cech, Terry, Drogba. Con loro si competeva ogni anno per la Premier League e si arrivava sempre almeno alle se ...

