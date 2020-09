Cesare Ventura | ben nove giovani volano in serie D

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora grandi soddisfazioni per l’AsdBenevento, che ha visto approdare ben 9 suoi allievi in campionati nazionali. Pompeo Tretola, centrocampista, Andrea Pizzi esterno mancino, Christian Diego Mulè centrocampista esterno, Enzo jr Luongo mediano, Danilo Schettini ed Emilio Soricelli centrali difensivi, Pellegrino Manuzzi e Giancarlo Sapio, attaccanti esterni, tutti classe 2003, sono approdati al Football Club Matese, di Piedimonte Matese, che disputerà il campionato diD. I promettenti ragazzi provenienti dalla florida cantera gialloblù saranno a disposizione dei tecnici Corrado Urbano (prima squadra) e del brasiliano Elio Da Silva (Under 19 nazionale), pronti a giocarsi le proprie carte e mettersi ancora in luce in campionati avvincenti e ...