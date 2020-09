Cesare Cremonini: «Ho voluto dare voce a ciò che provavo mentre abbandonavo pezzi della mia vita per strada» (Di lunedì 14 settembre 2020) “Ciao” è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una camera da letto per dire addio a qualcosa di più ampio, perché quando l’ho scritta sentivo che i titoli di coda erano imminenti. Una canzone come un imbuto in cui far defluire il passato. Un “Addio” alle persone che ci hanno fatto più male che bene ma anche a quelle che abbiamo amato e che ora non ci sono più. mentre scrivevo gli interlocutori si alternavano nella mia mente come i cartelli segnaletici di una autostrada verso il futuro. Ho voluto dare voce a ciò che provavo ... Leggi su domanipress (Di lunedì 14 settembre 2020) “Ciao” è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nelladi tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una camera da letto per dire addio a qualcosa di più ampio, perché quando l’ho scritta sentivo che i titoli di coda erano imminenti. Una canzone come un imbuto in cui far defluire il passato. Un “Addio” alle persone che ci hanno fatto più male che bene ma anche a quelle che abbiamo amato e che ora non ci sono più.scrivevo gli interlocutori si alternavano nella mia mente come i cartelli segnaletici di una autoverso il futuro. Hoa ciò che...

S_CheSpettacolo : [#MUSICA?] ? #CesareCremonini: nuovo singolo, video e poi il tour nel 2021 ? #CremoniniStadi #CremoniniStadi2021… - EndCent : Cesare Cremonini, “Ciao” il nuovo singolo in radio da venerdì - rockolpoprock : Cesare Cremonini: 'Ho cercato di uscire dagli stereotipi della canzone pop' - anikeatable : Cesare Cremonini fa uscire il 18 settembre 'Ciao' Non sono pronta. Non me lo puoi dire così. - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: @CremoniniCesare: #Ciao è il nuovo singolo, tratto dalla raccolta #Cremonini2C2Cthebestof #cesarecremonini #cremoninist… -