Cerca di rapire bambina al ristorante | proprietario lo ferma VIDEO

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ildel rapimento dellaalè diventato virale in pochissimo tempo. L’episodio si è verificato a Johannesburg in Sud Africa Attimi di panico per una bimba e la sua mamma. Mentre erano tranquillamente sedute ad un tavolo di undi Johannesburg, un uomo ha scavalcato la recinzione e si è scagliato contro la piccola perre di rapirla. La madre si è immolata istantaneamente per salvare la piccola, mentre il(probabilmente abituato a situazioni simili) è scattato prontamente a braccare il losco “uomo” dalle cattive intenzioni. Un gesto di grande coraggio da parte del gestore, che ha sventato un più che probabile rapimento a scopo di estorsione. Johannesburg: ...

Un video divenuto virale in rete mostra il momento in cui un uomo cerca di rapire una bimba in un ristorante in pieno giorno. Una giornata come un'altra si è tramutata in attimi di terrore per una mad ...