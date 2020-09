“Centri sociali rompono il naso all’attivista Maria Califfi di Pontedera”, ma è Mia Khalifa: leghisti beffati dalla bufala (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ex ex pornostar Mia Khalifa è stata spacciata per un’attivista della Lega picchiata dai centri sociali, una vera e propria bufala. Il meme è stato diffuso il 12 settembre 2020 alle ore 12,59 dalla pagina Facebook “Inps per la famiglia tradizionale”, palesemente fake e definita da alcuni “satirica”. In particolare si tratta di una foto dell’attrice con il naso incerottato e la didascalia: “Aggredita in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega!!! Sta bene l’attivista toscana Maria Califfi (sez. Pontedera), vilmente attaccata dai centri sociali. Solo qualche contusione e un naso rotto. E questi sarebbero quelli democratici? Vergogna!!”. Una clamorosa ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ex ex pornostar Miaè stata spacciata per un’attivista della Lega picchiata dai centri, una vera e propria. Il meme è stato diffuso il 12 settembre 2020 alle ore 12,59pagina Facebook “Inps per la famiglia tradizionale”, palesemente fake e definita da alcuni “satirica”. In particolare si tratta di una foto dell’attrice con ilincerottato e la didascalia: “Aggredita in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega!!! Sta bene l’attivista toscana(sez. Pontedera), vilmente attaccata dai centri. Solo qualche contusione e unrotto. E questi sarebbero quelli democratici? Vergogna!!”. Una clamorosa ...

alex_orlowski : Minus habens: i leghisti trollati da un meme. - Open_gol : Attivista Pro-Salvini aggredita in Toscana dai centri sociali? Ecco come un meme bufala ha imbrogliato i leghisti… - LegaSalvini : ORA DA NAPOLI, LA PIAZZA IN ATTESA DEL CAPITANO! GENTE PERBENE, SORRIDENTE. I FACINOROSI DEI CENTRI SOCIALI NON CI… - LeoAmbro999 : RT @perchetendenza: 'Mia Khalifa': Per il post di Amici Lega su Facebook (poi pubblicato da @FLAVIA39304024 su Twitter) in cui l'ex pornoat… - gianny0162 : Basta che poi ne facciamo uno anche per chiudere i centri sociali e le ong . Sono d'accordo con Berizzi , interpell… -

