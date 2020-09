Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ricominciano dal ciclismo senza annunci Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 settembre 2020) La quarantena ha rischiato di allontanare anche, o meglio sembra sia stato il ritorno alla normalità a creare alla coppia qualche problema (). Sembrava un amore finito per sempre ma sono stati entrambi bravi a non dire nulla se non confermare la difficoltà del momento. Li ritroviamo insieme in bici e sembra chevoglia seguire il suo fidanzato anche nel. E’ lui che fino ad ora aveva abbracciato il mondo della bella argentina con gran dispiacere di papà. Forse adesso è cambiato qualcosa. Dopo le vacanze estive separate e anche il red carpet al festival del cinema di Venezia vissuto in giorni diversi,e ...