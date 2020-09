Caterina Balivo | simpatico siparietto con la suocera su Instagram “Lascia perdere mio figlio”

Leggi su controcopertina

(Di lunedì 14 settembre 2020)ha ricevuto un avvertimento proprio in queste ore dalla. È stato per la conduttrice un inizio autunno piuttosto anomalo visto che negli anni passati è sempre stata impegnata in tv con i suoi programmi televisivi. Adesso invece, la conduttrice si trova ferma a casa senza alcuna possibilità di condurre alcun programma ma ovviamente per sua scelta. È stato proprio durante l’ultima puntata di Vieni da me, il programma da lei condotto cheha annunciato la volontà di voler lasciare il programma e di volersi dedicare per un po’ di tempo alla sua famiglia ed i suoi affetti. Insomma, non sembra essere proprio un addio definitivo quello dima piuttosto temporaneo e pare che i suoi obiettivi siano ...