Caterina Balivo racconta la sua tristezza forte | “Per me non è stato così”

(Di lunedì 14 settembre 2020)ha pubblicato un post molto malinconico su Instagram che ha commosso tutti i suoi follower per un motivo ben preciso La conduttrice ha voluto condividere con i suoi follower un lungo messaggio. Che fa riferimento al momento difficile che tutta l’Italia sta vivendo a causa dell’emergenza coronavirus. Oggi èun giorno particolare … L'articolola sua: “Per me non ècosì” proviene da leggilo.org.

zazoomblog : Caterina Balivo simpatico siparietto con la suocera su Instagram “Lascia perdere mio figlio” - #Caterina #Balivo… - MMastrantuono : RT @Cinguetterai: Perché nessuno mi ha detto che la puntata di #DomenicaIn continua anche la sera? Romina Power che canta Ghali, Nancy Bri… - zazoomblog : Addio a Caterina Balivo i fan non ci stanno e si arrabbiano - #Addio #Caterina #Balivo #stanno - vivranda : RT @Cinguetterai: Perché nessuno mi ha detto che la puntata di #DomenicaIn continua anche la sera? Romina Power che canta Ghali, Nancy Bri… - lorenzog31 : RT @Cinguetterai: Perché nessuno mi ha detto che la puntata di #DomenicaIn continua anche la sera? Romina Power che canta Ghali, Nancy Bri… -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

ASCOLTI TV SETTEMBRE 2020// Prima settimana per "Oggi è un altro giorno". Dati simili con quelli dell'esordio di "Vieni da me" ASCOLTI TV, "OGGI E' UN ALTRO GIORNO" VS" VIENI DA ME". ASCOLTI SIMILI AL ...Nella giornata di ieri domenica 13 settembre 2020 Mara Venier è tornata in onda su Rai1 con una nuova puntata di Domenica in, dando il via così alla nuova stagione televisiva 2020/2021. Tanti sono sta ...