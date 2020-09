Caterina Balivo accompagna i figli a scuola e si commuove | poi mostra le sue foto alle elementari

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ancheoggi hato i suoie non ha potuto fare a meno dirsi (). Alla conduttrice campana dispiace che i suoi bambini e gli altri debbano vivere un mondo meno spensierato invece di godersi solo il percorso scolastico. Purtroppo il Covid ha cambiato le vite di tutti eha paragonato i suoi anniscuolemedie, rispetto a quelli di oggi dei suoi piccoli Guido Alberto e Cora. E’ ciò che stanno vivendo tutti i genitori, per il primo giorno dinon c’è solo l’emozione di sempre ma ben altre preoccupazioni e dispiaceri. “Stamattina ...

MMastrantuono : RT @Cinguetterai: Perché nessuno mi ha detto che la puntata di #DomenicaIn continua anche la sera? Romina Power che canta Ghali, Nancy Bri… - zazoomblog : Addio a Caterina Balivo i fan non ci stanno e si arrabbiano - #Addio #Caterina #Balivo #stanno - vivranda : RT @Cinguetterai: Perché nessuno mi ha detto che la puntata di #DomenicaIn continua anche la sera? Romina Power che canta Ghali, Nancy Bri… - lorenzog31 : RT @Cinguetterai: Perché nessuno mi ha detto che la puntata di #DomenicaIn continua anche la sera? Romina Power che canta Ghali, Nancy Bri… - Cinguetterai : Perché nessuno mi ha detto che la puntata di #DomenicaIn continua anche la sera? Romina Power che canta Ghali, Nan… -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

YouMovies

Caterina Balivo e il marito Guido Maria appaiono felici in foto, tuttavia i fan chiedono a gran voce il ritorno della donna in tv: ecco la sua risposta. Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera C ...La maison romana sceglie la piazza simbolo della città eterna per presentare la sua collezione per la prossima Primavera. Tra l'iconico bianco e il colore pieno di energia, resta la voglia di ripartir ...