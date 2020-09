Castagne spiega la cessione: 'Poca stabilità con Gasperini, ecco perché ho lasciato l'Atalanta' (Di lunedì 14 settembre 2020) Timothy Castagne ha lasciato l' Atalanta per volare in Premier League , direzione Leicester, esordendo addirittura con un goal, ma ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato il perché della decisione di lasciare Bergamo: rilasciando dichiarazioni molto forti nei confronti del suo ex mister Gasperini . Castagne e la sua cessione "Avrei ... Leggi su news.superscommesse (Di lunedì 14 settembre 2020) Timothyhal'per volare in Premier League , direzione Leicester, esordendo addirittura con un goal, ma ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato il; della decisione di lasciare Bergamo: rilasciando dichiarazioni molto forti nei confronti del suo ex mistere la sua"Avrei ...

