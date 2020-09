Castagne si racconta | “ecco perché ho deciso di lasciare l’Atalanta”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) E’ stato uno dei punti di riferimento dell’Atalanta, poi l’ottima offerta del Leicester e l’inizio di una nuova avventura. Stiamo parlando di Timothy, uno dei migliori esterni dell’ultima stagione in Serie A. Adesso si candida ad essere grande protagonista anche in Premier League, il calciatore hadirsi e spiegare i motivi dell’addio, ecco quanto dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Sono felice e carico. Ho sempre avuto il desiderio di giocare in Premier, il torneo più bello e competitivo del mondo. E finalmente, eccomi qui”. L’addio ai nerazzurri: “Avrei potuto rinnovare il contratto, la decisione è maturata dopo la partita contro il Psg. I soldi non c’entrano, ha pesato la situazione tecnica. Sono stato ...