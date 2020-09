Castagne: “In Italia avrei giocato solo per l’Atalanta” (Di lunedì 14 settembre 2020) Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Timothy Castagne, dopo il suo esordio con la maglia del Leicester e il suo primo gol siglato in Inghilterra, parla con parole dolci del suo addio all’Atalanta: “Ho scelto la Premier perché è il campionato migliore del mondo – afferma l’esterno sulla Rosea -. In Italia non avrei mai potuto giocare in una squadra diversa dall’Atalanta”. Poi un passaggio sul momento in cui è maturata l’idea dell’addio: “avrei potuto rinnovare il mio contratto (scadenza 2022), ma, dopo l’esclusione dai quarti di Champions contro il Psg, ho deciso che fosse meglio cambiare. In questa mia decisione i soldi non c’entrano”. Foto: Twitter Leicester L'articolo Castagne: “In ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Timothy, dopo il suo esordio con la maglia del Leicester e il suo primo gol siglato in Inghilterra, parla con parole dolci del suo addio all’Atalanta: “Ho scelto la Premier perché è il campionato migliore del mondo – afferma l’esterno sulla Rosea -. Innonmai potuto giocare in una squadra diversa dall’Atalanta”. Poi un passaggio sul momento in cui è maturata l’idea dell’addio: “potuto rinnovare il mio contratto (scadenza 2022), ma, dopo l’esclusione dai quarti di Champions contro il Psg, ho deciso che fosse meglio cambiare. In questa mia decisione i soldi non c’entrano”. Foto: Twitter Leicester L'articolo: “In ...

hbk_89 : RT @SOSFanta: ???? #Castagne: 'Escluso in modo assurdo! Il vero motivo dell'addio all'Atalanta' ? - CorkScrew12 : RT @SOSFanta: ???? #Castagne: 'Escluso in modo assurdo! Il vero motivo dell'addio all'Atalanta' ? - mnemocs : RT @HCE__: Il centrocampo Juve è da mezza classifica (Foco) il migliore è della Lazio (Renga) come lo reggi campionato, Champions così? Sua… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? #Castagne: 'Escluso in modo assurdo! Il vero motivo dell'addio all'Atalanta' ? - SOSFanta : ???? #Castagne: 'Escluso in modo assurdo! Il vero motivo dell'addio all'Atalanta' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Castagne “In Sagra della Caldarrosta: a Carpineto un fine settimana tra gusto, arte e eventi ciociariaoggi.it