Castagne: «Ho lasciato l’Atalanta per motivi tecnici. Gasperini non spiega perché ti tiene fuori» (Di lunedì 14 settembre 2020) Timothy Castagne racconta alla Gazzetta dello Sport perché ha lasciato l’Atalanta per il Leicester: motivi tecnici, non economici. «Avrei potuto rinnovare il contratto, la decisione è maturata dopo la partita contro il Psg. I soldi non c’entrano, ha pesato la situazione tecnica. Sono stato provato nell’undici titolare tutta la settimana, alla vigilia sono stato escluso. E onestamente, è stata una sorpresa. Inoltre avevo bisogno di giocare con regolarità, nello stesso ruolo: una volta ero a destra, un’altra a sinistra, un’altra in panchina… Non era proprio il massimo. Detto ciò, non potrei mai parlare male di qualcuno: semplicemente, volevo trovare continuità». Su Gasperini dice: «Tecnicamente e tatticamente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Timothyracconta alla Gazzetta dello Sport perché hal’Atalanta per il Leicester:, non economici. «Avrei potuto rinnovare il contratto, la decisione è maturata dopo la partita contro il Psg. I soldi non c’entrano, ha pesato la situazione tecnica. Sono stato provato nell’undici titolare tutta la settimana, alla vigilia sono stato escluso. E onestamente, è stata una sorpresa. Inoltre avevo bisogno di giocare con regolarità, nello stesso ruolo: una volta ero a destra, un’altra a sinistra, un’altra in panchina… Non era proprio il massimo. Detto ciò, non potrei mai parlare male di qualcuno: semplicemente, volevo trovare continuità». Sudice: «Tecnicamente e tatticamente ...

