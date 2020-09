Caso Neymar, interviene anche il Psg: “Vittima di razzismo” (Di lunedì 14 settembre 2020) Continua il Caso Neymar. Dopo la rissa di ieri sera con Alvaro Gonzalez e lo scambio di tweet al veleno di questa mattina, è intervenuto anche il Psg, con un comunicato di supporto al proprio giocatore: “Il club sostiene fermamente Neymar, che ha riferito di essere stato vittima di offese razziste da un giocatore avversario. Il club ricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e richiama tutti a prendere posizione contro queste manifestazioni. Da 15 anni il club è impegnato con forza nella lotta contro tutte le forme di discriminazione, assieme ai suoi partner come SOS Racisme, Licra o Sportitude. Il Psg conta sulla commissione disciplinare della Lfp, affinché indaghi e faccia luce su questi fatti. Il club resta a disposizione per ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Continua il. Dopo la rissa di ieri sera con Alvaro Gonzalez e lo scambio di tweet al veleno di questa mattina, è intervenutoil Psg, con un comunicato di supporto al proprio giocatore: “Il club sostiene fermamente, che ha riferito di essere stato vittima di offese razziste da un giocatore avversario. Il club ricorda che non c’è posto per il razzismo nella società, nel calcio o nelle nostre vite e richiama tutti a prendere posizione contro queste manifestazioni. Da 15 anni il club è impegnato con forza nella lotta contro tutte le forme di discriminazione, assieme ai suoi partner come SOS Racisme, Licra o Sportitude. Il Psg conta sulla commissione disciplinare della Lfp, affinché indaghi e faccia luce su questi fatti. Il club resta a disposizione per ...

