Caso Neymar, il Marsiglia risponde al PSG: il comunicato (Di lunedì 14 settembre 2020) L'Olympique Marsiglia ha risposto alle accuse di razzismo mosse da Neymar ad Alvaro Gonzalez: il comunicato ufficiale «L'Olympique Marsiglia si congratula per la vittoria di ieri contro il Paris Saint-Germain. Questa vittoria, ottenuta in modo equo, è stata ottenuta sul campo grazie all'impegno costante dei nostri giocatori, che hanno saputo applicare perfettamente una strategia definita in precedenza. Alvaro Gonzalez non è razzista, ce lo ha dimostrato con il suo comportamento ogni giorno da quando è entrato nel club, come hanno già testimoniato i suoi compagni di squadra. Il Club resta a disposizione della commissione disciplinare per collaborare pienamente all'indagine su tutti gli eventi che hanno segnato questo incontro e le 24 ore ...

