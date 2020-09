Caso Caivano: dopo l’omicidio di Maria Paola, la stampa è accusata di misgendering (Di lunedì 14 settembre 2020) Oltre al danno, la beffa: numerose testate giornalistiche hanno parlato del compagno di Maria Paola al femminile, nonostante la sua identità di uomo trans, definendo anche il rapporto tra i due “omosessuale”. La tragedia di Caivano Pochi giorni fa, Maria Paola Gaglione è stata uccisa dal fratello Michele Antonio, che ha speronato lo scooter su cui viaggiavano la vittima e il compagno, Ciro Migliore. Il movente dell’aggressione è stata l’incapacità di Michele di accettare la relazione della sorella con un uomo trans, motivo di chiacchiere e prese in giro in paese. dopo aver speronato il veicolo, Michele ha poi seviziato Ciro con violente percosse, rendendo necessario un ricovero urgente presso la clinica Villa dei Fiori di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Oltre al danno, la beffa: numerose testate giornalistiche hanno parlato del compagno dial femminile, nonostante la sua identità di uomo trans, definendo anche il rapporto tra i due “omosessuale”. La tragedia diPochi giorni fa,Gaglione è stata uccisa dal fratello Michele Antonio, che ha speronato lo scooter su cui viaggiavano la vittima e il compagno, Ciro Migliore. Il movente dell’aggressione è stata l’incapacità di Michele di accettare la relazione della sorella con un uomo trans, motivo di chiacchiere e prese in giro in paese.aver speronato il veicolo, Michele ha poi seviziato Ciro con violente percosse, rendendo necessario un ricovero urgente presso la clinica Villa dei Fiori di ...

