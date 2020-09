Casaleggio: "Troppi parlamentari M5S morosi, Rousseau dimezza i servizi” (Di lunedì 14 settembre 2020) Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio e Associati e dell’Associazione Rousseau, la piattaforma di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle, ha inviato una e-mail a tutti gli iscritti per spiegare che si trova costretto a ridurre alcuni servizi e strumenti al loro servizio tramite Rousseau perché diversi parlamentari pentastellati non stanno rispettando l’impegno preso di restituire una parte dello stipendio che ricevono dallo Stato in quanto eletti. Nell’e-mail inviata da Casaleggio si legge:“Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del Movimento 5 Stelle che da Troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ... Leggi su blogo (Di lunedì 14 settembre 2020) Davide, presidente dellae Associati e dell’Associazione, la piattaforma di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle, ha inviato una e-mail a tutti gli iscritti per spiegare che si trova costretto a ridurre alcuni servizi e strumenti al loro servizio tramiteperché diversipentastellati non stanno rispettando l’impegno preso di restituire una parte dello stipendio che ricevono dallo Stato in quanto eletti. Nell’e-mail inviata dasi legge:“Caro iscritto, ti scrivo per comunicarti che a causa delle protratte e gravità di diversi portavoce del Movimento 5 Stelle che damesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi, saremo costretti a ...

