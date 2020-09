Carta: «Stiamo facendo di tutto per portare Godin al Cagliari. Su Nainggolan…» (Di lunedì 14 settembre 2020) Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Sottil e Zappa Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Sottil e Zappa. Le sue parole. Godin E NAINGGOLAN – «La trattativa per Godin è nel vivo, Stiamo cercando di fare di tutto per portarlo a Cagliari. Se riusciremo saremo felicissimi perché è un gruppo che Stiamo cercando di costruire anche guardando all’età anagrafica. È un profilo importante e quindi è una trattativa complessa. Anche per Radja il pallino è nelle mani dell’Inter si vedrà a fine mercato ma non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Pierluigi, direttore sportivo del, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Sottil e Zappa Pierluigi, direttore sportivo del, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Sottil e Zappa. Le sue parole.E NAINGGOLAN – «La trattativa perè nel vivo,cercando di fare diper portarlo a. Se riusciremo saremo felicissimi perché è un gruppo checercando di costruire anche guardando all’età anagrafica. È un profilo importante e quindi è una trattativa complessa. Anche per Radja il pallino è nelle mani dell’Inter si vedrà a fine mercato ma non ...

BancaSella : @veg_fotografia Ciao VEG! Abbiamo in corso dei rallentamenti nell'accesso ai nostri servizi online, anche per quant… - PBorgialli : @DiegoFusaro Stiamo davvero facendo finta che nel 2020 senza installare un'app sia possibile non essere mai localiz… - GianniSimonato : Grazie #Raga! Grazie per la conferma che mi state dando, siamo ancora in molti ad amare “carta & penna” Stiamo viag… - MadameDessy : @titi_il @rekotc @paolo_gibilisco Se non fosse che la stiamo subendo in prima persona, potrei dire che, sulla carta… - DanielaColi2 : @MikyTarricone @enmorlicchio @AleGuerani @Twiperbole A Firenze la carta elettronica si ottiene in 5 giorni. Sarà ut… -

Ultime Notizie dalla rete : Carta Stiamo Carta: «Stiamo trattando con Godin. Per Joao Pedro nessuna richiesta» Calcio News 24 Palermo, è il giorno della sfiducia al sindaco: Orlando conta i suoi LA DIRETTA

La seduta è iniziata alle 10 e continua da ore. Solo un paio di consiglieri assenti tra i quali Marianna Caronia che ha polemizzato col presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando che non ha c ...

Dovizioso: "Le gomme stanno condizionando tutto"

Il ducatista è clamorosamente in testa al Mondiale dopo il settimo posto di Misano, ma ribadisce che le gomme stanno creando troppe incertezze. Dalla seconda gara di Jerez sono passati quasi due mesi, ...

La seduta è iniziata alle 10 e continua da ore. Solo un paio di consiglieri assenti tra i quali Marianna Caronia che ha polemizzato col presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando che non ha c ...Il ducatista è clamorosamente in testa al Mondiale dopo il settimo posto di Misano, ma ribadisce che le gomme stanno creando troppe incertezze. Dalla seconda gara di Jerez sono passati quasi due mesi, ...