Carla della Corte nuovo presidente della Confcommercio di Napoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Carla della Corte è il nuovo presidente di Confcommercio Napoli. della Corte è stata eletta oggi dal direttivo del mandamento provinciale napoletano di Confcommercio. “Ho sempre avuto una passione per l’associazionismo e credo nel lavoro di squadra – ha dichiarato della Corte – sarò il presidente di tutte le categorie iscritte alla Confcommercio e mi impegnerò ad ascoltarne le necessità ed i progetti. La nostra associazione deve aiutare gli imprenditori a dialogare con il pubblico ed il pubblico a capire le esigenze degli imprenditori”. Il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020)è ildiè stata eletta oggi dal direttivo del mandamento provinciale napoletano di. “Ho sempre avuto una passione per l’associazionismo e credo nel lavoro di squadra – ha dichiarato– sarò ildi tutte le categorie iscritte allae mi impegnerò ad ascoltarne le necessità ed i progetti. La nostra associazione deve aiutare gli imprenditori a dialogare con il pubblico ed il pubblico a capire le esigenze degli imprenditori”. Il ...

marcellone8 : @ValeMameli @MarceVann @carlakak @cino_1969 @CiceroM5S Se alcuni grillini con la testa sotto terra come gli struzzi… - lucaccini_carla : RT @surianof: @Mari19660 @lucaccini_carla @gregbucc è bravissima, sporca sempre nello stesso posto, docile e collaborativa, morbosamente at… - ildenaro_it : Carla della Corte nuovo #presidente della @Confcommercio di #Napoli - RRAAZZgar : @carla_ponti La vita come una ruota della roulette dove cerchiamo di trovare la felicità. Quando essere felici dipe… - meinehaut : RT @radofnightmare: @xskywalker_ il femminismo è liberazione della donna dal patriarcato, la parità è una conseguenza di esso. e se non abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Carla della Carla della Corte nuovo presidente della Confcommercio di Napoli Il Denaro Scuola, Conte papà per un giorno: "Ho accompagnato mio figlio fino all'ultimo miglio". La preside: "Ha fatto bene"

Primo giorno di scuola anche per il figlio di Giuseppe Conte. Questa mattina dopo sei lunghi mesi, Niccolò Conte ha rincontrato i suoi compagni di terza media dell'Istituto Belli - Cola di Lana a Roma ...

Chi è Fulvio Abbate, età, moglie e figlia dello scrittore concorrente del Gf Vip

Un concorrente che nessuno si aspettava. Un intellettuale, scrittore al Gf? Fulvio Abbate ha deciso di accettare, conosciamolo meglio! Parteciperà al Grande Fratello Vip, ma il suo nome è già associat ...

Primo giorno di scuola anche per il figlio di Giuseppe Conte. Questa mattina dopo sei lunghi mesi, Niccolò Conte ha rincontrato i suoi compagni di terza media dell'Istituto Belli - Cola di Lana a Roma ...Un concorrente che nessuno si aspettava. Un intellettuale, scrittore al Gf? Fulvio Abbate ha deciso di accettare, conosciamolo meglio! Parteciperà al Grande Fratello Vip, ma il suo nome è già associat ...