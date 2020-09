Capri, al via il Movie International Film Festival: i dettagli (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Si svolgerà dal 16 al 19 Settembre la prima edizione di Capri Movie International Film Festival. L’evento, organizzato dalle associazioni “Capreae Sirenum Tellus” e “Il Sogno di Ulisse”, è stato anticipato dall’inaugurazione della Mostra fotografica “Vittorio Gassman, il mattatore” giovedì scorso presso la Sala Luigi Pollio – Centro Polifunzionale Internazionale. Mercoledì 16 Settembre, alle ore 18, presso il Cinema Internazionale di Capri, il Festival si aprirà con la presentazione del libro “La paura fa Totò. Le parodie thriller e horror del principe della risata”, edito da Centoautori, alla presenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Si svolgerà dal 16 al 19 Settembre la prima edizione di. L’evento, organizzato dalle associazioni “Capreae Sirenum Tellus” e “Il Sogno di Ulisse”, è stato anticipato dall’inaugurazione della Mostra fotografica “Vittorio Gassman, il mattatore” giovedì scorso presso la Sala Luigi Pollio – Centro Polifunzionale Internazionale. Mercoledì 16 Settembre, alle ore 18, presso il Cinema Internazionale di, ilsi aprirà con la presentazione del libro “La paura fa Totò. Le parodie thriller e horror del principe della risata”, edito da Centoautori, alla presenza ...

CarloValentini3 : PEPPINO DI CAPRI 'Chissà pecchè' (Motivo del 1959 n°27) - teleischia : AL VIA DAL 16 SETTEMBRE LA PRIMA EDIZIONE DEL CAPRI MOVIE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - LandiniStudio : Ciao Monday • Environmental #graphicdesign at @caprionviaroma #landiniassociates #reinventingnormal @ Capri on Vi… - CantorMayconRia : Roberta - Peppino Di Capri(com legenda) - gfbonc : Foto appena pubblicata @ Via Camerelle Capri -

Ultime Notizie dalla rete : Capri via AL VIA DAL 16 SETTEMBRE LA PRIMA EDIZIONE DEL CAPRI MOVIE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL TeleIschia Web, content specialist e project manager, Socrates forma i comunicatori del futuro

Una nuova app per acquistare i biglietti dell'autobus via smartphone e favorire la mobilità sostenibile. Ad annunciarla è l’amministratore unico dell’Atc di Capri ...

Ferrari, Binotto "Questo è un progetto da rivedere alla base"

14/09/2020 - Un flash la Formula 1, un flash la vita. Capita essere terzo dietro a Bottas e a Hamilton al via, una posizione da sogno in questa stagione. Poi, giro dopo giro, ecco che con relativa fac ...

Una nuova app per acquistare i biglietti dell'autobus via smartphone e favorire la mobilità sostenibile. Ad annunciarla è l’amministratore unico dell’Atc di Capri ...14/09/2020 - Un flash la Formula 1, un flash la vita. Capita essere terzo dietro a Bottas e a Hamilton al via, una posizione da sogno in questa stagione. Poi, giro dopo giro, ecco che con relativa fac ...