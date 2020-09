Caos Economy, le 10 regole per sopravvivere alle crisi economiche (Di lunedì 14 settembre 2020) «Il mondo andrà sempre in crisi senza preoccuparsi di te. Ti devi rialzare e continuare e, se saprai rimanere calmo mentre il mondo intorno a te finisce nel caos, allora raggiungerai i tuoi obiettivi». Parte da qui la riflessione di Roberto Gorini, formatore e imprenditore, già autore di Crypto Economy, che ora ha pubblicato Caos Economy (Roi Edizioni). Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 settembre 2020) «Il mondo andrà sempre in crisi senza preoccuparsi di te. Ti devi rialzare e continuare e, se saprai rimanere calmo mentre il mondo intorno a te finisce nel caos, allora raggiungerai i tuoi obiettivi». Parte da qui la riflessione di Roberto Gorini, formatore e imprenditore, già autore di Crypto Economy, che ora ha pubblicato Caos Economy (Roi Edizioni).

Amerigo_Rogas : RT @mittdolcino: Per capire il livello di caos a mo' di diapason Debito USA superiore al PIL, non succedeva dalla WWII Ooops! Mancano i naz… - erniebigall : RT @mittdolcino: Per capire il livello di caos a mo' di diapason Debito USA superiore al PIL, non succedeva dalla WWII Ooops! Mancano i naz… - dileguossi : RT @mittdolcino: Per capire il livello di caos a mo' di diapason Debito USA superiore al PIL, non succedeva dalla WWII Ooops! Mancano i naz… - mittdolcino : Per capire il livello di caos a mo' di diapason Debito USA superiore al PIL, non succedeva dalla WWII Ooops! Mancan… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Economy Caos Economy, le 10 regole per sopravvivere alle crisi economiche Vanity Fair.it Caos Economy, le 10 regole per sopravvivere alle crisi economiche

Perdita di lavoro, crollo dei consumi, insolvenze, perdita del potere d'acquisto, fallimenti. Un nuovo libro - quasi un «manuale di sopravvivenza» - analizza le cause delle varie crisi, ma soprattutto ...

Italia in tilt sui fondi Ue Ma Gualtieri insiste: "Non abbiamo fretta"

L'Ecofin, il consiglio europeo dei ministri delle Finanze svoltosi ieri a Berlino, ha messo a nudo tutte le difficoltà dell'Italia in sede comunitaria sia sul tema Recovery Fund che su quello, molto p ...

Perdita di lavoro, crollo dei consumi, insolvenze, perdita del potere d'acquisto, fallimenti. Un nuovo libro - quasi un «manuale di sopravvivenza» - analizza le cause delle varie crisi, ma soprattutto ...L'Ecofin, il consiglio europeo dei ministri delle Finanze svoltosi ieri a Berlino, ha messo a nudo tutte le difficoltà dell'Italia in sede comunitaria sia sul tema Recovery Fund che su quello, molto p ...