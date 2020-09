Campania | bollettino del 14 settembre | calano i contagi ma con meno tamponi

infoitinterno : Coronavirus Campania, il bollettino: 90 casi, scende il numero di tamponi - infoitinterno : Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 14 settembre, bollettino ufficiale - tvoggi : CORONAVIRUS: 90 POSITIVI, 26 GUARITI E 1 DECESSO Sono 90 i nuovi positivi al Covid 19 rilevati ieri in Campania, su… - news24_napoli : Coronavirus, bollettino 14 settembre: 1008 nuovi casi, 14 decessi. La… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Bollettino Campania: 90 positivi e una nuova vittima -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

Cala il numero di nuovi positivi al coronavirus in Campania: sono solo 90 a fronte, però, di meno tamponi: sono 2.845 i nuovi tamponi analizzati, quasi un terzo di quelli analizzati dei giorni scorsi.Sono 90 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati ieri in Campania, su 2.845 tamponi eseguiti. Nel bollettino dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnalano anche 26 guariti e una nu ...Sono 1.008 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.624. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 45.309 tamponi, ...