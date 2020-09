Calciomercato Torino – Si avvicina Torreira – Izzo richiesto dalla Roma – Ramirez il nome giusto (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Calciomercato Torino sta vivendo ore importantissime per la chiusura del colpo tanto atteso: Lucas Torreira. Riguardo le uscite Izzo interessa molto alla Roma, mentre nel ruolo di trequartista Ramirez è il nome giusto. Si avvicina Torreira Possibile svolta per l’arrivo di Lucas Torreira al Torino. Il presidente granata Urbano Cairo, nella giornata di ieri, ha cambiato strategia, passando dalla richiesta di un prestito puro, con al massimo un diritto di riscatto, a un prestito con obbligo oppure un acquisto a titolo definitivo con pagamento dilazionato in più anni. L’Arsenal chiede 24 milioni di euro e il giocatore spinge per ritrovare Marco ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilsta vivendo ore importantissime per la chiusura del colpo tanto atteso: Lucas. Riguardo le usciteinteressa molto alla, mentre nel ruolo di trequartistaè il. SiPossibile svolta per l’arrivo di Lucasal. Il presidente granata Urbano Cairo, nella giornata di ieri, ha cambiato strategia, passandorichiesta di un prestito puro, con al massimo un diritto di riscatto, a un prestito con obbligo oppure un acquisto a titolo definitivo con pagamento dilazionato in più anni. L’Arsenal chiede 24 milioni di euro e il giocatore spinge per ritrovare Marco ...

DiMarzio : #Tottenham, tentativo per #Belotti. La risposta del #Torino - Cucciolina96251 : RT @gianluca_sarto: #Torino, scambio di #calciomercato col Cosenza: Kone (‘00) in Calabria in prestito, Aceto (‘02) in granata in prestito… - Cucciolina96251 : RT @BombeDiVlad: ?? #Torino, cresce la fiducia per #Torreira ?? La #Fiorentina dopo #BorjaValero... #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato ht… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Torino - C'è la svolta per #Torreira: possibile affare in due rate ?? #CMITmercato - BombeDiVlad : ?? #Torino, cresce la fiducia per #Torreira ?? La #Fiorentina dopo #BorjaValero... #LeBombeDiVlad #LBDV… -