Calciomercato Ternana, ufficiale il ritorno di Falletti: l’ex Palermo riparte dalla Serie C. I dettagli (Di lunedì 14 settembre 2020) La notizia era nell'aria, pochi istanti fa l'ufficialità: Cesar Falletti è un nuovo giocatore della Ternana.Il trequartista classe 1992, che nella stagione 2018-2019 ha vestito la maglia rosanero, collezionando trentadue presenze e mettendo a segno quattro reti, dopo il fallimento del club di viale del Fante è tornato in quel di Bologna, società che ne deteneva la proprietà del cartellino. Un ritorno momentaneo alla luce della scelta da parte del club di Joey Saputo di cedere ancora una volta il calciatore. Dunque, la parentesi di un anno in Messico, al Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. Adesso, Falletti ripartirà dalla Serie C.Di seguito, il comunicato diramato dal Bologna attraverso il proprio sito di riferimento."Il Bologna Fc 1909 ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) La notizia era nell'aria, pochi istanti fa l'ufficialità: Cesarè un nuovo giocatore della.Il trequartista classe 1992, che nella stagione 2018-2019 ha vestito la maglia rosanero, collezionando trentadue presenze e mettendo a segno quattro reti, dopo il fallimento del club di viale del Fante è tornato in quel di Bologna, società che ne deteneva la proprietà del cartellino. Unmomentaneo alla luce della scelta da parte del club di Joey Saputo di cedere ancora una volta il calciatore. Dunque, la parentesi di un anno in Messico, al Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. Adesso,ripartiràC.Di seguito, il comunicato diramato dal Bologna attraverso il proprio sito di riferimento."Il Bologna Fc 1909 ...

