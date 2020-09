Calciomercato serie B ultime news LIVE: Monza, pressing su Morosini (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Lunedì 14 settembre 19.00 – Reggina, due club su Blondett – Cosenza e SPAL sono interessati al difensore come riportato da TuttoB.com. 17.15 – Monza, si alza il pressing della Feralpisalò per Morosini – A riportarlo è TuttoB.com. 16.42 – Brescia, sondaggi per Federico Ricci e Di Gaudio – Le Rondinelle possono essere un’opzione concreta. 16.00 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020): segui ledi mercato della seconda, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione diB sta per iniziare. Segui tutte letrattative diB, con ledel campionato cadetto. Lunedì 14 settembre 19.00 – Reggina, due club su Blondett – Cosenza e SPAL sono interessati al difensore come riportato da TuttoB.com. 17.15 –, si alza ildella Feralpisalò per– A riportarlo è TuttoB.com. 16.42 – Brescia, sondaggi per Federico Ricci e Di Gaudio – Le Rondinelle possono essere un’opzione concreta. 16.00 ...

Capezzone : Dicono le cronache di calciomercato che l’uruguaiano #Suarez dovrà sostenere un esame di italiano per poter ottener… - Gazzetta_it : .@Inter e #Lautaro più vicini. Gettate le basi per il rinnovo. A meno che... - Gazzetta_it : Scuola #vanNistelrooy e fame da 9: #Lammers, nuovo bomber dell'#Atalanta #calciomercato - CronacheTweet : Serie A, come giocherebbero oggi: Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma - Ibrahim85048732 : RT @DiMarzio: LIVE #Calciomercato #SerieB | Vicario ha detto sì al #Pordenone -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie C e Serie D LIVE | Tutte le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com Napoli, Maurizio Pistocchi boccia il 4-3-3: “Non è una soluzione ideale”

A Radio Marte è intervenute nelle ultime ore Maurizio Pistocchi, che ha parlato anche del Napoli nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. “Griglia di partenza per il campionato? Molto dipender ...

Sampdoria, idea Sabelli per la difesa. C’è il Genoa

Stefano Sabelli, difensore del Brescia, sarebbero uno degli obiettivo del nuovo Lecce di Eugenio Corini. In Serie A il calciatore piace anche a Sampdoria, Genoa e Torino.

A Radio Marte è intervenute nelle ultime ore Maurizio Pistocchi, che ha parlato anche del Napoli nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. “Griglia di partenza per il campionato? Molto dipender ...Stefano Sabelli, difensore del Brescia, sarebbero uno degli obiettivo del nuovo Lecce di Eugenio Corini. In Serie A il calciatore piace anche a Sampdoria, Genoa e Torino.