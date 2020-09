Calciomercato Roma, vicino il primo colpo dell’era Friedkin: si sblocca Milik. E Dzeko… (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Roma – E alla fine potrebbe farsi. L’avvicinamento, le sirene bianconere, la questione Dzeko, e ora un improvviso ritorno di fiamma. vicino il primo colpo dell’era Friedkin in casa giallorossa: si è sbloccata la situazione Milik. Accelerata nelle ultime ore, con l’incontro tra la dirigenza capitolina e quella partenopea. Si parla di 25 milioni comprensivi di bonus (20+5). A questo punto, ovviamente, si riaprirebbe la girandola degli attaccanti che coinvolge Edin Dzeko, sicuro partente con l’arrivo del polacco. La destinazione? La solita. La Juve non lo ha mai messo definitivamente da parte, anche perché Suarez “giochicchia” con il Barcellona e l’attesa non sarà ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020)– E alla fine potrebbe farsi. L’avvicinamento, le sirene bianconere, la questione Dzeko, e ora un improvviso ritorno di fiamma.ildell’erain casa giallorossa: si èta la situazione. Accelerata nelle ultime ore, con l’incontro tra la dirigenza capitolina e quella partenopea. Si parla di 25 milioni comprensivi di bonus (20+5). A questo punto, ovviamente, si riaprirebbe la girandola degli attaccanti che coinvolge Edin Dzeko, sicuro partente con l’arrivo del polacco. La destinazione? La solita. La Juve non lo ha mai messo definitivamente da parte, anche perché Suarez “giochicchia” con il Barcellona e l’attesa non sarà ...

