Calciomercato Roma, per Smalling manca solo il sì dello United (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Roma: i giallorossi sono vicini a chiudere la trattativa per il ritorno di Smalling Chris Smalling ritornerà alla Roma. È questo quanto filtra dagli ambienti giallorossi in merito al ritorno in giallorosso del difensore inglese che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione nella Capitale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per chiudere definitivamente l'affare mancherebbe solo il sì del Manchester United indirizzato ad accettare l'offerta da 12 milioni della Roma. La trattativa è ai dettagli e presto Smalling potrà riabbracciare i suoi compagni giallorossi.

