Calciomercato: offerta dell’Hellas Verona per Gastòn Ramirez (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato: potrebbe sbloccarsi il mercato della Sampdoria grazie all’offerta che il Verona starebbe presentando al club blucerchiato in queste ore per Gastòn Ramirez. Il giocatore uruguaiano è stato individuato come esplicita richiesta del tecnico Ivan Juric per rafforzare il collegamento tra centrocampo e attacco della squadra scaligera. La trattativa sarebbe già a buon punto perché al giocatore è stato offerto un contratto importante. Calciomercato: offerta dell’Hellas Verona per Gastòn Ramirez L’Hellas Verona pronto ad assicurarsi Gastòn Ramirez. Il futuro del giocatore è sempre stato in bilico in questa sessione di mercato a causa del suo ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020): potrebbe sbloccarsi il mercato della Sampdoria grazie all’che ilstarebbe presentando al club blucerchiato in queste ore per Gastòn. Il giocatore uruguaiano è stato individuato come esplicita richiesta del tecnico Ivan Juric per rafforzare il collegamento tra centrocampo e attacco della squadra scaligera. La trattativa sarebbe già a buon punto perché al giocatore è stato offerto un contratto importante.dell’Hellasper GastònL’Hellaspronto ad assicurarsi Gastòn. Il futuro del giocatore è sempre stato in bilico in questa sessione di mercato a causa del suo ...

