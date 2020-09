Calciomercato Napoli, gli azzurri aspettano ancora un’offerta da 80 milioni per Kalidou Koulibaly (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il pezzo forte in uscita è Koulibaly, il Napoli attende un’offerta da 80 milioni (bonus compresi) per la sua cessione”. ‘Il Mattino’ analizza la questione che riguarda il centrale senegalese, per il quale Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di fare sconti ai club interessati. Il destino del giocatore, però, è evidente. Il difensore è in uscita da tempo e il presidente vuole cederlo adesso per evitare che si svaluti ulteriormente l’anno prossimo. Fino a qualche mese fa si parlava di una valutazione di 100 milioni di Euro, oggi impossibili da ottenere in fase di trattativa. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il pezzo forte in uscita è, ilattende un’offerta da 80(bonus compresi) per la sua cessione”. ‘Il Mattino’ analizza la questione che riguarda il centrale senegalese, per il quale Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di fare sconti ai club interessati. Il destino del giocatore, però, è evidente. Il difensore è in uscita da tempo e il presidente vuole cederlo adesso per evitare che si svaluti ulteriormente l’anno prossimo. Fino a qualche mese fa si parlava di una valutazione di 100di Euro, oggi impossibili da ottenere in fase di trattativa. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - DiMarzio : #Milik ora chiede di restare: la situazione con il #Napoli - pisto_gol : In Francia si interrogano: perché il Lille regala 20 milioni al Napoli? - sscalcionapoli1 : Tuttosport - Milik-Roma, ci siamo: al Napoli solo contante 'spalmato' in cinque anni #calciomercato - 11contro11 : #Napoli, con Milik è rottura totale: la #Roma ci ripensa #Calciomercato #SerieA #11contro11