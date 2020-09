Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik alla Roma si può fare sulla base di 25 milioni (Di lunedì 14 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis e Guido Fienga si sono parlati a margine dell’assemblea di Lega di mercoledì e il dirigente giallorosso ha comunicato al presidente azzurro che non potrà spendere più di 20 milioni di Euro per Arkadiusz Milik. “Investimento legato, però, alla cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Nelle ultime ore, la Roma ha manifestato la volontà di trattenere il proprio capitano. E se l’attaccante bosniaco dovesse decidere di restare, allora per Milik la strada si farebbe in salita. E non solo per lui. Perché il Napoli non può permettersi di tenerlo fermo per un’intera stagione”, si legge su La Gazzetta dello Sport. 20/09/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis e Guido Fienga si sono parlati a margine dell’assemblea di Lega di mercoledì e il dirigente giallorosso ha comunicato al presidente azzurro che non potrà spendere più di 20di Euro per. “Investimento legato, però,cessione di Edin DzekoJuventus. Nelle ultime ore, laha manifestato la volontà di trattenere il proprio capitano. E se l’attaccante bosniaco dovesse decidere di restare, allora perla strada sibbe in salita. E non solo per lui. Perché ilnon può permettersi di tenerlo fermo per un’intera stagione”, si legge su La Gazzetta dello Sport. 20/09/2020 ...

